Kara yollarında durum

Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:13

Güncelleme: 07.11.2024 - 09:13

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2 kilometreleri Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde köprü genleşme derzlerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım Konak-Balçova istikametinden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla trafik akışı diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 39. kilometresinde (Özdilek Kavşağı) Karahisar Üst Geçit Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Afyonkarahisar-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde üstyapı, Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometrelerinde Kumkısık Kavşak Köprüsü bölgesindeki çalışmalar dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'nın Aydın-Denizli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler çevre yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 68-69. kilometrelerinde Tirebolu-1 ve 2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanacak.