Kara yollarında durum
Kara yollarında durumKara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2 kilometreleri Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde köprü genleşme derzlerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım Konak-Balçova istikametinden sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla trafik akışı diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar-İzmir yolunun 39. kilometresinde (Özdilek Kavşağı) Karahisar Üst Geçit Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Afyonkarahisar-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde üstyapı, Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.
Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometrelerinde Kumkısık Kavşak Köprüsü bölgesindeki çalışmalar dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'nın Aydın-Denizli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler çevre yoluna yönlendiriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 68-69. kilometrelerinde Tirebolu-1 ve 2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanacak.
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