Karabağlar’da iki ayrı “Kurtuluş” sergisi açıldı

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:05

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nden (AASSM) sonra İzmir'in en büyük ikinci kültür sanat merkezi olan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM), iki anlamlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sergilerin açılış törenine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Orhan, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, CHP Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, İzmir PTT Baş Müdürü Adnan Sert, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sanatseverler katıldı.

“9 EYLÜL'E BORÇLUYUZ”

Törende konuşan Başkan Selvitopu, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesinden sonra kurulan Cumhuriyetin, eğitim, kültür-sanat, sağlık ve ekonomi konularına özel önem verdiğini hatırlattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir toplumun kültür ve sanat alanlarında gelişmeden dünyayla rekabet edemeyeceğini çok iyi bildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu nedenle doğrudan kendisi önderlik yaparak, örnekler sunarak ülkemizde kültür ve sanatın gelişmesine çok önemli katkılar sundu. Bugün ülkemiz çok değerli sanatçılar yetiştirdiyse, bunu 9 Eylüllere, 26 Ağustoslara borçluyuz. Bazen bunun önemini bilmeyenler, tarihi okumayanlar çıkıp gelişigüzel sözler edebiliyor. Bu kurtuluş mücadelesi küçümsenmeye çalışılıyor. Ancak unutmasınlar ki düşüncelerini ifade edebiliyorlarsa, o günün kahramanlarına, mücadelesine borçlular” dedi.

Sergilerin, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ilk etkinlikler olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gelecek günlerde bu kültür ve sanat merkezi hem Karabağlar'a hem de İzmir'e yoğun şekilde hizmet etmeye devam edecek. İzmirimizin kurtuluşunun 100. yılını yürekten kutluyorum. Bu büyük mücadeleyi verenleri, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

KATILIM BELGELERİ VERİLDİ

Konak Filatelistler Derneği Genel Sekreteri Engin Çakmak, Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yamaç Erhan, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Hüseyin Şalış, İFOD Yönetim Kurulu Üyesi ve Fotoğraf Koleksiyoneri Mert Rüstem, İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök de konuşmalarında, sergilerin önemine dikkat çekerek, işbirliği ve desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından katkı koyan isimlere katılım belgeleri ve Doğa Dostu Sertifikaları verildi. Başkan Selvitopu ve katılımcılar daha sonra sergileri gezerek pulları ve fotoğrafları inceledi. Açılışın sonunda tek kişilik zeybek gösterisiyle trio müzik dinletisi sunuldu.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE KONSER

Karabağlar Belediyesi, Konak Filatelistler Derneği ve PTT işbirliğiyle düzenlenen “Kurtuluşun Şafağında Atatürk, Çanakkale ve İzmir” pul sergisi 17 Eylül'e kadar açık kalacak. Yine Karabağlar Belediyesi, Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi Mert Rüstem Koleksiyonu ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Kurtuluşunun 100. Yılında İzmir Manzaralı” konulu fotoğraf sergisi de, 20 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kutlamalar kapsamında 8 Eylül Perşembe günü de Kibar Pazaryeri'nde oluşturulacak geleneksel kortej, saat 19.30'da Eskiizmir Pazaryeri'ne kadar Türk bayraklarıyla, marşlar eşliğinde yürüyecek. Saat 20.30'da da Eskizmir Pazaryeri'nde Mustafa Özarslan konseri gerçekleştirilecek. Özarslan sevilen eserleri Karabağlarlılarla birlikte söyleyecek.