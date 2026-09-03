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Karabük’te apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük’te apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

3.09.2026 09:29:00
Güncellenme:
DHA
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Karabük’te apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük’te 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen 93 ve 62 yaşındaki iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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Karabük’te bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde’de bulunan 5 katlı Huzur Apartmanı’nın 3’üncü katındaki Sedat K.’ye ait dairede çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen Mustafa T. (93) ile Fethi D. (62), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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