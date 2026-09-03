Karabük’te apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük’te bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde’de bulunan 5 katlı Huzur Apartmanı’nın 3’üncü katındaki Sedat K.’ye ait dairede çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen Mustafa T. (93) ile Fethi D. (62), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.