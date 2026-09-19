Karabük'te caddede iki kadının sopalı kavgası kamerada

Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İki kadın arasında caddede başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bir kadın diğer kadını yere yatırıp sopayla vurarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada sopa darbeleriyle yaralanan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İki kadının kavga ettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.