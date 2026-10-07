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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

7.10.2026 23:34:00
Güncellenme:
DHA
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Karabük’te polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.
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Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin düzenlediği operasyona narkotik madde arama köpeği ‘Dora’ da katıldı. 3 şüpheliye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 parça halinde 9,14 gram metamfetamin, 6 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 8 bin 600 içimlik uyuşturucu madde ile 1 kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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