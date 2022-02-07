Karabük'te bomba alarmı! Trafik durduruldu
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki bir otobüs durağında bulunan şüpheli valiz, ekipleri harekete geçirdi. Çift yönlü olarak trafiğin durdurulduğu bölgede bulunan valiz bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.
Karabük-Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiindeki otobüs durağında şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü karşısında olan durağa gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek kimsenin yaklaşmaması için tedbir aldı.
TRAFİK DURDURULDU
Çift yönlü olarak trafiğin durdurulduğu bölgede bulunan valiz bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. Paniğe neden olan valizin içerisinden ise erkek kıyafetleri çıktı. Yol yeniden açılırken, polis valizi unutan şahısla alakalı inceleme başlattı.
İlgili Haberler
- Rusya Merkez Bankası binası bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
- NYT ulaştı: ABD'nin Afganistan'da 10 sivili bombaladığı görüntüler
- Son dakika | Pakistan’da çarşıda bombalı saldırı: 3 ölü, 22 yaralı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonsporlu futbolcu transferi hakkında konuştu
- Sert sözlerle istifa etti
- Elektrik faturalarına düzenleme geliyor
- Doktora mermerle saldırmıştı, olayda yeni gelişme
- Bomba alarmı! Trafik durduruldu
- Bakan Nebati'den 'Londra toplantısı' açıklaması
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Üsküdar' açıklaması
- Eşini ve kayınvalidesini vurmuştu, tutuklandı
- Elon Musk'a mahkeme şoku: Celp geldi
- Sedef Kabaş'tan 'IŞİD' açıklaması