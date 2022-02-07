Karabük'te bomba alarmı! Trafik durduruldu

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki bir otobüs durağında bulunan şüpheli valiz, ekipleri harekete geçirdi. Çift yönlü olarak trafiğin durdurulduğu bölgede bulunan valiz bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.

(İHA)
07 Şubat 2022 Pazartesi, 22:34
Karabük'te bomba alarmı! Trafik durduruldu
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Karabük-Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiindeki otobüs durağında şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü karşısında olan durağa gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek kimsenin yaklaşmaması için tedbir aldı.

TRAFİK DURDURULDU

Çift yönlü olarak trafiğin durdurulduğu bölgede bulunan valiz bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. Paniğe neden olan valizin içerisinden ise erkek kıyafetleri çıktı. Yol yeniden açılırken, polis valizi unutan şahısla alakalı inceleme başlattı.


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