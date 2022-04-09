Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var

Karabük’te, heyelan meydana gelen mahallede yol çöktü. 1'i kullanılmayan 2 bina hasar gördü. Bina tahliye edilirken, bölge de trafiğe kapatıldı.

DHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 13:54
Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
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Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak’ta, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kot farkı nedeniyle binaların üzerinde bulunan yolda da çökme oldu.

1'i kullanılmayan 2 bina hasar görürken, ihbarla bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kullanılan bina, hemen tahliye edildi. Binaların bazı kısımlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yolun çöken kısmına güvenlik şeridi çekilirken, bölge de ulaşıma kapatıldı. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.


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