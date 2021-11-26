Karaburun Türkiye’ye açılıyor

26 Kasım 2021 Cuma, 06:04

Erdoğan, 960 gün içerisinde hayata geçirdikleri projeler ve belediyenin yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Seçim öncesinde Karaburun halkına vaat ettiği yatırımların yüzde 75’inin tamamlandığını ya da yatırımına başlandığını ifade eden Erdoğan, “Tüm yatırım ve hizmetlerimizi ‘Yerelde kalkınma’ vizyonumuza uygun olarak projelendiriyoruz. İlk icraatlarımızdan biri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurmak oldu. İlçemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, insanımızın köyünde ve toprağında doyması, ekmeğinin büyütülmesi ilk önceliğimizdir” dedi. Eğlenhoca Zeytinyağı Fabrikası’nın açılması ve Keçi Peyniri Mandırası’nın kapasitesinin büyütülmesi ile birlikte ilçenin en önemli ürünleri olan keçi sütü, zeytin ve zeytinyağı üretimini de geliştirdiğini vurgulayarak, yakında açacakları internet sitesi ile Türkiye’nin her yerine ürün gönderebileceklerinin de müjdesini verdi.