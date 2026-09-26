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Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...
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Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

26.09.2026 13:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

Türk yurttaşlarının vizesiz seyahat rotalarından Karadağ’da kurallar değişiyor...

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

1 Kasım 2026’dan itibaren bordo pasaport sahipleri için vize zorunluluğu başlayacak. Peki kimler vizeden muaf olacak, son vizesiz giriş tarihi ne zaman ve başvurular nereden yapılacak? İşte yeni dönemin ayrıntıları...

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

KARADAĞ’A VİZESİZ SEYAHAT SONA ERİYOR

Türk yurttaşlarının kısa süreli tatiller için tercih ettiği ülkelerden Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladığı vize muafiyetini sona erdiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bordo pasaport sahibi Türk yurttaşlarının Karadağ’a vizesiz seyahat hakkı 31 Ekim 2026 itibarıyla bitecek.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

VİZE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni uygulama 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren bordo pasaport sahibi Türk yurttaşlarının Karadağ’a giriş yapabilmek için seyahat öncesinde vize alması gerekecek.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

SON VİZESİZ SEYAHAT TARİHİ 31 EKİM

Mevcut uygulama kapsamında Türk yurttaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Bu hak 31 Ekim’e kadar devam edecek. 1 Kasım itibarıyla mevcut 30 günlük vize muafiyeti de sona erecek.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

BUDVA VE KOTOR İÇİN DE VİZE GEREKECEK

Vize zorunluluğu ülkenin tamamında uygulanacağı için Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Budva ve Kotor gibi turistik destinasyonlar için de farklı bir uygulama olmayacak. Bordo pasaport sahiplerinin bu kentlere yapacağı seyahatlerde de yeni vize kuralları geçerli olacak.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

BAZI TÜRK YURTTAŞLARI VİZEDEN MUAF OLACAK

Yeni düzenlemede bazı istisnalar bulunuyor. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesine sahip kişiler ile bu ülkelerde geçerli oturum izni bulunanlar, belirlenen şartları karşılamaları halinde Karadağ’a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

VİZE BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Karadağ Dışişleri Bakanlığına göre vize başvuruları Türkiye’deki VFS merkezleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Böylece başvuru yapmak isteyenlerin işlemler için yalnızca Karadağ’ın diplomatik temsilciliklerine başvurması gerekmeyecek.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

KARADAĞ NEDEN VİZE KARARI ALDI?

Karadağ hükümetinin ülkenin vize rejimini değiştiren düzenlemeyi 23 Temmuz 2026’da kabul ettiği bildirildi. Kararın gerekçesi olarak Karadağ’ın vize politikasını Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gösterildi.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

KARAR YALNIZCA TÜRKİYE’Yİ KAPSAMIYOR

Yeni vize rejiminden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları etkilenmeyecek. Düzenlemeye göre Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları için de 1 Kasım’dan itibaren vize zorunluluğu başlayacak.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

VİZESİZ KALIŞ SÜRESİ DAHA ÖNCE DE KISALTILMIŞTI

Karadağ, 2025 yılında Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini geçici olarak askıya almıştı.Vizesiz giriş uygulaması Aralık 2025’te yeniden başlatılmış, ancak Türk yurttaşlarının ülkede vizesiz kalabileceği süre 90 günden 30 güne indirilmişti.

Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

1 KASIM’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Son düzenlemeyle birlikte önce 90 günden 30 güne indirilen vizesiz kalış süresi, 1 Kasım 2026 itibarıyla bordo pasaport sahipleri açısından tamamen sona erecek. Karadağ’a seyahat planlayanların pasaport ve vize durumlarını seyahat tarihinden önce kontrol etmeleri gerekecek.

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