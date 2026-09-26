Karadağ’a gidecekler dikkat: 1 Kasım’da kurallar değişiyor! İşte vizeden muaf olacaklar...

1 Kasım 2026’dan itibaren bordo pasaport sahipleri için vize zorunluluğu başlayacak. Peki kimler vizeden muaf olacak, son vizesiz giriş tarihi ne zaman ve başvurular nereden yapılacak? İşte yeni dönemin ayrıntıları...

KARADAĞ’A VİZESİZ SEYAHAT SONA ERİYOR Türk yurttaşlarının kısa süreli tatiller için tercih ettiği ülkelerden Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladığı vize muafiyetini sona erdiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bordo pasaport sahibi Türk yurttaşlarının Karadağ’a vizesiz seyahat hakkı 31 Ekim 2026 itibarıyla bitecek.

VİZE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni uygulama 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren bordo pasaport sahibi Türk yurttaşlarının Karadağ’a giriş yapabilmek için seyahat öncesinde vize alması gerekecek.

SON VİZESİZ SEYAHAT TARİHİ 31 EKİM Mevcut uygulama kapsamında Türk yurttaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Bu hak 31 Ekim’e kadar devam edecek. 1 Kasım itibarıyla mevcut 30 günlük vize muafiyeti de sona erecek.

BUDVA VE KOTOR İÇİN DE VİZE GEREKECEK Vize zorunluluğu ülkenin tamamında uygulanacağı için Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Budva ve Kotor gibi turistik destinasyonlar için de farklı bir uygulama olmayacak. Bordo pasaport sahiplerinin bu kentlere yapacağı seyahatlerde de yeni vize kuralları geçerli olacak.

BAZI TÜRK YURTTAŞLARI VİZEDEN MUAF OLACAK Yeni düzenlemede bazı istisnalar bulunuyor. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesine sahip kişiler ile bu ülkelerde geçerli oturum izni bulunanlar, belirlenen şartları karşılamaları halinde Karadağ’a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

VİZE BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK? Karadağ Dışişleri Bakanlığına göre vize başvuruları Türkiye’deki VFS merkezleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Böylece başvuru yapmak isteyenlerin işlemler için yalnızca Karadağ’ın diplomatik temsilciliklerine başvurması gerekmeyecek.

KARADAĞ NEDEN VİZE KARARI ALDI? Karadağ hükümetinin ülkenin vize rejimini değiştiren düzenlemeyi 23 Temmuz 2026’da kabul ettiği bildirildi. Kararın gerekçesi olarak Karadağ’ın vize politikasını Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gösterildi.

KARAR YALNIZCA TÜRKİYE’Yİ KAPSAMIYOR Yeni vize rejiminden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları etkilenmeyecek. Düzenlemeye göre Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları için de 1 Kasım’dan itibaren vize zorunluluğu başlayacak.

VİZESİZ KALIŞ SÜRESİ DAHA ÖNCE DE KISALTILMIŞTI Karadağ, 2025 yılında Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini geçici olarak askıya almıştı.Vizesiz giriş uygulaması Aralık 2025’te yeniden başlatılmış, ancak Türk yurttaşlarının ülkede vizesiz kalabileceği süre 90 günden 30 güne indirilmişti.