Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan çağrı: Suriye'de yaşanan katliamı durdurun

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:21

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:24

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkelerinin gerekli tepkiyi göstermediğini belirten Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 3. Maddesi “Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı vardır” amir hükmündeki bu karar bildirgeye imza atan tüm devletleri bağlar niteliktedir. Acilen bu bildirgeye imza koyan devletleri göreve davet ediyoruz. Ortadoğu’da yaşanan ve adeta soykırıma dönüşen katliamı biran evvel durdurun” diye çağrı yaptı.

SESSİZ KALANLAR VE DESTEK OLANLAR KATLİAMA ORTAKTIR

Katliama sessiz kalanlar ve destek olanların katliama ortak olduğunun altını çizen Muharrem Erkan şu şekilde konuştu:

“Uluslararası güç odaklarının anlaşması sonunda 8 Aralık 2024 tarihinde göreve getirilen Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve cihatçı guruplar, İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye de kırsal alanlarda Alevi köyleri kuşatma altına alınmış, halk ölümle yüz yüze yaşam mücadelesi vermektedir. Köyler basılmaktadır. Kadınlar kaçırılarak köle anlayışı çerçevesinde bir mal şeklinde alınıp satılan meta olarak görülürken, gençler ise kurşuna dizilerek infaz edilmektedir. Bu katliamdan eli kanlı örgütlerin sorumluluğu olmakla beraber, bunları lojistik, silah yönünden destek olan siyasal hükümetlerde bu katliamın ortağıdır. Suriye’de tüm dünyanın gözleri önünde bu katliam devam ediyor, mal, can, yaşam hakları ellerinden alınıyor. Bunu yapanı, yaptıranı bu yapılara destek verenleri lanetliyoruz. Bir daha durdurun tüm savaşları, gözyaşlarını, katliamları diye haykırıyoruz.”

TOPLUM AYRIŞIYOR, NEFRET SUÇU İŞLENİYOR

Alevilere yönelik katliama yönelik toplumda bir ayrışma ve çatışma zemininin oluştuğuna vurgu yapan Muharrem Erkan şu görüşlere yer verdi; “Toplumda katliamı öven, nefret içerikli söylemlerde bulunan, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, kurum, bireyler toplumsal barışı zedelemekte, toplumu kin ve düşmanlığa sevk etmektedirler. Anayasa’mızın güvence altına aldığı inanç özgürlüğü ve eşitlik ilkesi, ülkemizde yaşamını sürdüren tüm canların hakkıdır. Yol ulularımız bizlere bıraktığı miras: sevgiyi, muhabbeti kaynatmışlar ocaklarında. Güzel diller söylemişler mekanlarında, iyi dilek temenniler, güzel sözlerle beslemişler yüreklerini, farklı görüş düşünce ırkları, kültürleri dost eylemişler bulundukları tüm alanlarda. Böyle bir inançsal yapıya sahip Alevi inançsal yapısını, kültürünü, örf adetlerini yok etmek kime, kimlere fayda sağlar? Dünyaya Tokat’tan dünyaya sesleniyoruz. Durdurun bu Alevi katliamını.”