Karadeniz Ereğli’de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracı devrildi. Kazada sürücü ile oğlu ağır yaralanırken eşi Ayşe Demir hayatını kaybetti.

Karadeniz Ereğli’de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:01

İlçeye bağlı Bakırlık köyünde yaşayan Barış D., patpat olarak tabir edilen tarım aracıyla tarlaya gitmek istedi. Yanına eşi Ayşe Demir ve 10 yaşındaki oğlu Paşa D.’yi de alan sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Devrilen araçta bulunan Ayşe Demir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Barış D. ve oğlunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Etiketler: #zonguldak

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