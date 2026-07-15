Karadeniz kıyıları ve Toroslar'da sağanak, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkisi altında olacak.

Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Rüzgârın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.