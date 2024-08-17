Karadeniz'in o ilinde denize girilmemesi uyarısı yapıldı
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 15 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.
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