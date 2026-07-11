Karadere’de maden alarmı: 'Yasal dayanağı olmayan maden araması durdurulsun'

Gümüşhane'nin Gezge, Salmankaş ve Örenler bölgeleri ile Trabzon’un Araklı ilçesi için hayati önem taşıyan Karadere Vadisi, Limak Holding bünyesinde olan Altınordu adlı firma yasadışı maden arama ve derin sondaj çalışmalarıyla karşı karşıya kaldı.

Karadere Vadisi Yaylaları ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün, Limak Holding bünyesindeki Altınordu adlı firma tarafından bölgede yürütülen maden arama faaliyetlerin hiçbir yasal dayanağı olmadığını, yasal süreçler tamamlanana kadar çalışmaların askıya alınması gerektiğini belirterek yetkilileri acil göreve çağırdı.

‘SÜRECİ TAMAMLAMADI’

Şirketin henüz çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlanmadığını vurgulayan Şengün, faaliyetlerin Araklı’nın içme suyu kaynaklarını zehirleme ve kurutma riski taşıdığına dikkat çekti. Şengün, kontrolsüz taş ocaklarıyla birlikte vadinin tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu topraklar ın artık yaşanmaz bir yer haline geleceğini daha sonra çekip gitmek zorunda kalacaklarını vurgulayan Şengün, Karadere Vadisi’nde, yasadışı maden arama ve derin sondaj çalışmaları yapılan alanda açıklama yaptı.