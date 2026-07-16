Karadere Vadisi için hukuk mücadelesi: Limak hakkında suç duyurusu

Karadere Vadisi ve Yaylaları Koruma Derneği, Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Altınordu Maden firması yetkilileri hakkında, Trabzon’un Araklı ve Gümüşhane içindeki Karadere Vadisi’ndeki maden arama faaliyetlerine ilişkin suç duyursunda bulundu.
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan faaliyetlerin başladığı iddiasıyla yapılan başvurunun ardından Araklı Adalet Sarayı önünde açıklama yapan dernek başkanı Şener Şengün, doğal yaşam alanlarının izinsiz tahrip edildiğini ve usulsüz uygulamalar nedeniyle firma ile sorumlular hakkında hukuki süreç başlattıklarını söyledi.
Şengün, “Bizler yaylaların, ormanların, kuşların, bitki örtüsünün ve yaban hayatının hakkını, hukukunu savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz” dedi.