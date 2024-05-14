Karadoğan: ‘Kardeşliğe değil, eşit yurttaşlığa ihtiyacımız var’

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:44

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:44

Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Celal Karadoğan, engelliler haftası kapsamında engelli yurttaşların sorunlarını Cumhuriyet’e anlattı. Karadoğan, Türkiye’de engelli yurttaşların sorunlarının bir bütün olarak değerlendirilmediğini belirterek “Bu konu bir bütün. Bugün engelli yurttaşlar bırakın açlık ve yoksulluk sınırını, günde bir çay, bir simit dahi alamayacağı bir maaş alıyor. Türkiye’de engelli insanlar maalesef insan haklarından hiçbir zaman yararlanamadığı gibi AKP iktidarında en kıymetli hakkı olan eğitim hakkından da mahrumlar” dedi.

'DEVLET MIŞ GİBİ YAPIYOR'

Engelli yurttaşların eğitim haklarından yararlanamadığı koşullar sonucunda istihdam edilemediğini ve ekonomik özgürlüğe kavuşamadığını belirten Karadoğan, “Devlet engelli maaşı diye bir şey vermiyor. Mış gibi yapıyor. En ağır engelli yurttaş bugün 4 bin 100 lira alıyor. Engelliler eğitim alamıyor, bunun paralelinde örgütlenemiyor, hak temelli mücadeleler geliştiremiyor” ifadelerini kullandı.

'ÖZEL EĞİTİM GARABETİ'

Devletin engellilerin eğitimi üzerine yanlış bir bakış açısı geliştirdiğini vurgulayan Karadoğan, “Özel eğitim mekanizması diye uydurulan ve bugün Türkiye’nin her yerinde kullandıkları bir özel eğitim garabeti var engelli yurttaşların başında. 2006 yılında AKP iktidarı özel eğitim meselesini herkese açtı. Herkese açınca burası çok kirli bir ticaret alanına döndü. Engelli olmayan çocuklara raporlar çıkartıldı. Harcanan para 15 milyar dolar gibi bir para. Büyük bir rant döndü bu işte” dedi.

OTİZMLİ ÇOCUĞA ÇİRKİN TAVIR

Engelli gençlerin ciddi psikolojik sorunları olduğunda da değinen Karadoğan, konuya ilişkin öğretmenler ve okul yönetimleri dahil kimsenin yeterli farkındalığa sahip olmadığını belirtti. Karadoğan, “Örgün eğitimde ‘Kaynaştırma eğitimi’ diye uydurma bir şey yapmışlar. Otizmli bir çocuk oraya gittiğinde, ‘okulun delisi’ oluyor. İktidarın, öteden bu yana bununla ilgili hiçbir planlaması olmadı. ‘Hepimiz engelli adayıyız, engelli kardeşlerimiz’ diyorlar. Bu nasıl bir kardeşlik? eğitimde sağlıkta, insan haklarında eşit değiliz, ama kardeşiz” ifadelerini kullandı. İktidarın ‘engelli kardeşlerimiz’ diyerek ‘ayrımcılığı en başta’ yarattığını vurgulayan Karadoğan, “Buradaki mesele iktidarın engelli kardeşlerimiz hikayesiyle yıllardır herkesi uyutması. Kardeşlikten ziyade bizim eşit yurttaşlığa ihtiyacımız var” dedi.