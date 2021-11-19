Karakol komutanı olduğunu söyleyip dolandıran şüpheli yakalandı

Şanlıurfada kendini karakol komutanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen C.C., gözaltına alındı.

DHA
19 Kasım 2021 Cuma, 14:18
Karakol komutanı olduğunu söyleyip dolandıran şüpheli yakalandı
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Şanlıurfada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, astsubay başçavuş olduğunu söyleyip kendisini karakol komutanı olarak tanıtarak yurttaşları dolandıran C.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, C.C.'nin Akziyaret Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla C.C. gözaltına alındı.

Çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtilen C.C., sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.



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