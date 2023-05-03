Karaman AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak, polis amirine tokat attı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:44

Güncelleme: 03.05.2023 - 18:00

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak, önceki gece emniyete gitti.

Halk TV'nin aktardığı kayıtlara göre, Toprak ile Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar arasında kısa süreli bir gerilim yaşadı.

Toprak, binadan ayrılmak üzereyken geri dönüyor ve saniyeler önce tartıştığı Yanar’a tokat atıyor.

Toprak’ın tokat atması üzerine taraflar arasındaki gerilim daha da artıyor. Bu esnada koridorda bulunan polisler Yanar’ı sakinleştirmeye çalışırken, Toprak’ın beraberindekiler de bu kişiyi uzaklaştırıyor.

KARŞILIKLI ŞiKAYETÇİ OLDULAR

Olaya ilişkin Karaman Ajans sitesinde yer alan haberde ise, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldukları bilgisi yer aldı.

Konu ile ilgili telefonla ulaşılmaya çalışan AKP Karaman il başkanı Murat Öztürk ve il gençlik kolları başkanı Kemal Toprak'tan ise dönüş olmadı.