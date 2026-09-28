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Karaman'dan acı haber: Düğün konvoyundaki kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Karaman'dan acı haber: Düğün konvoyundaki kazada ölü sayısı 3'e çıktı

28.09.2026 11:43:00
Güncellenme:
DHA
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Karaman'dan acı haber: Düğün konvoyundaki kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Karaman'da, dün düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Merkeze bağlı Zengen köyü yakınlarında dün saat 19.30 sıralarında akrabalarının düğün konvoyuna katılan Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki otomobil ile Hasan Ali Tunç (25) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde sürücü Ali Koraşoğlu ile diğer araçtaki Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan Hasan Ali Tunç, Ahmet Sarıkaya (28) Serkan Öztürk (23) Dudu Koraşoğlu (61) ve Gamze Koraşoğlu (31), yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ali Koraşoğlu ile Abdullah Bilgin’in cesetleri otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi gören Dudu Koraşoğlu, bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dudu Koraşoğlu'nun dün kaza yerinde hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu'nun eşi olduğu belirtildi.

Yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor

İlgili Konular: #kaza #düğün

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