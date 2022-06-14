Karaman'da çelik yelekleriyle çatıştılar: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Karaman'da borç nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Ramazan Erbay hayatını kaybetti, Özay K. ile Harun K. yaralandı. Çatışan 3 kişinin üzerinde çelik yelek bulunduğu belirtildi.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 15:03
Karaman'da çelik yelekleriyle çatıştılar: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
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Olay, 12.30 sıralarında Karaman Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ramazan Erbay ile galerici Özay K. ve Harun K. borç nedeniyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince 3 yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Erbay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede geniş güvenlik önlemi alan polis, acil servis dışında geçici olarak giriş ve çıkışları kapattı.

Bu arada, çatışan 3 kişinin üzerinde çelik yelek bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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