Karaman'da dehşet: Arkadaşı, 17 yaşındaki Ali'yi 8 yerinden bıçakladı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde E.Ç. (17), bahçede buluşup, tartıştığı arkadaşı Muhammet Ali Y.'yi (17) 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 15:18
Karaman'da dehşet: Arkadaşı, 17 yaşındaki Ali'yi 8 yerinden bıçakladı
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Ermenek'in Değirmenlik Mahallesi'nde, önceki gün saat 22.00 sıralarında Muhammet Ali Y., bahçe buluştuğu arkadaşı E.Ç. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., Muhammet Ali Y.'yi 8 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kanlar içinde kalan Muhammet Ali Y., çağrılan sağlık ekibince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Ali Y., ardından Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

E.Ç. de polis merkezine götürüldü.


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