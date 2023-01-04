Karaman'da dehşet: Arkadaşı, 17 yaşındaki Ali'yi 8 yerinden bıçakladı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde E.Ç. (17), bahçede buluşup, tartıştığı arkadaşı Muhammet Ali Y.'yi (17) 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ermenek'in Değirmenlik Mahallesi'nde, önceki gün saat 22.00 sıralarında Muhammet Ali Y., bahçe buluştuğu arkadaşı E.Ç. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., Muhammet Ali Y.'yi 8 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kanlar içinde kalan Muhammet Ali Y., çağrılan sağlık ekibince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Ali Y., ardından Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
E.Ç. de polis merkezine götürüldü.
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