Karaman'da lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Karaman'da Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada yolculardan Nadir Baycan yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 11 kişi de yaralandı.
Karaman- Ereğli kara yolunun 25'inci kilometresinde, saat 09.00 sıralarında Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Mehmet Günarslan yönetimindeki 70 AAY 265 plakalı minibüs, arka sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.
BİR YOLCU ÖLDÜ
Kazada yolculardan Nadir Baycan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Günarslan ve 10 yolcu da yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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