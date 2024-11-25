Karaman'da 'tipi' can aldı: 350 koyun ile 2 eşek donarak öldü
Karaman'da yayladan köye dönüşte 2 çoban ile 900 koyundan oluşan sürü, yolda kar ve tipiye yakalandı. 350 koyun ile 2 eşek donarak ölürken, 550 küçükbaş sağ bulundu.
Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde, yayladan köye dönüş yapmaya çalışan çobanlar Erdal Aktaşlı ile Mehmet Tatlı, 900 koyundan oluşan sürüyle dün tipiye yakalandı.
Aktaşlı ile Tatlı da birbirlerini kaybederek yakınlardaki farklı köylere sığındı. Çobanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler, hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
DONARAK ÖLDÜLER...
350 küçükbaş hayvan ile 2 eşeğin donarak öldüğü belirlenirken, sağ bulunan 550 koyun çobanlara teslim edildi. Aynı bölgede başka koyun sürülerinin de mahsur kaldığı, köylüler ile jandarma ekiplerinin arama çalışması yaptığı öğrenildi.
Etiketler: #KARAMAN
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