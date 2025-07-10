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Karar verilmişti... İstanbul Boğazı'ndaki tarihi pastanede yıkım!

Karar verilmişti... İstanbul Boğazı'ndaki tarihi pastanede yıkım!

10.07.2025 14:57:00
Güncellenme:
DHA
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Karar verilmişti... İstanbul Boğazı'ndaki tarihi pastanede yıkım!

İstanbul Boğazı Bebek hattında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) encümen kararıyla yıkım kararı verilen alanlarda yıkım çalışması başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı; İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Uzman ekiplerin saha çalışmalarının ardından 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

YIKIM VE SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yapılan incelemelerde İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Yıkım kararı verilen alanlar için harekete geçen İBB yetkilileri sabah saatlerinde Bebek’te bulunan tarihi pastaneye geldi.

Ekipler, iki katlı pastanenin mevzuata uymayan alanlarının yıkımı ve sökümüne başladı.

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Yıkım yapılacak mekanlar ile oteller şöyle:

Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025

Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.07.2025

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