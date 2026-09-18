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Kararnamede adı yer almamıştı... Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi belli oldu!

Kararnamede adı yer almamıştı... Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi belli oldu!

18.09.2026 12:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kararnamede adı yer almamıştı... Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi belli oldu!

39 ilin emniyet müdürlerinin değiştiği kararnamede adı yer almayan Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevlendirildiği ortaya çıktı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 il emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun adının ise yer almadığı görüldü.

MERKEZE ÇEKİLDİ

2026 yılına Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başlayan ve mayıs ayında da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Yüzbaşıoğlu, 1 Eylül'de yapılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 18 ilçe ve 8 şubeye yönelik yeni müdür atamaları sonucunda görevinden alınmıştı.

Akıbeti merak konusu olan Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevini iktidar medyası duyurdu.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre; merkeze çekilen Şinasi Yüzbaşıoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildi.

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