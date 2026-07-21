Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya Belek’te 5 yıldızlı otelde toplantı düzenlemişti: Harcırah’a uygunmuş!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, KGM bürokratlarının Antalya Belek’te 5 yıldızlı lüks bir otelde gerçekleştirdiği toplantının masraflarının, kamu projelerini üstlenen müteahhitler tarafından karşılandığı iddialarını TBMM gündemine taşımıştı. Akay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Söz konusu toplantıya yüzlerce kişinin katıldığı, kişi başı konaklama maliyetlerinin yüksek olduğu ve toplam maliyetin onlarca milyon liraya ulaştığı ifade edilmektedir. Bu durum, kamu görevlileri ile kamu ihaleleri alan şirketler arasındaki ilişki, çıkar çatışması ihtimali ve kamu yönetiminde şeffaflık ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır” dedi. Akay, şu sorulara yanıt istedi:

“Antalya’da gerçekleştirilen söz konusu toplantının organizasyonu hangi kurum tarafından yapılmıştır? Toplantıya katılan kişi sayısı kaçtır ve katılımcıların unvanları nelerdir? Toplantının toplam maliyeti ne kadardır? Bu maliyet kalem kalem nasıl oluşmuştur? Söz konusu toplantının konaklama, ulaşım ve diğer giderleri hangi kaynaklardan karşılanmıştır? Toplantı masraflarının kamu projeleri üstlenen müteahhit firmalar tarafından karşılandığı iddiaları doğru mudur?”

TOPLANTI GELENEKSEL

Önergeye yanıt veren Bakan Uraloğlu, Karayolları Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nın KGM tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, Türkiye genelindeki kara yolu projelerinin, kurum faaliyetlerinin, yatırımların hedef ve gerçekleşmelerinin, bakım-onarım çalışmaları ile uygulamada karşılaşılan sorunların üst düzeyde ele alındığı kapsamlı bir koordinasyon toplantısı olduğunu bildirdi. Uraloğlu, bu yıl 76.’sı düzenlenen toplantıda; bölgesel ve genel koordinasyonla devam eden projeler ile sahadaki örnek çalışmaların değerlendirildiğini, bütçe ve finansman konularının masaya yatırılarak 2026-2028 hedef programının netleştirildiğini kaydetti.

YÖNETİCİLER KATILDI

Yanıta göre toplantıya KGM’nin merkez ve taşra teşkilatında görev yapan üst düzey yöneticiler katıldı. Yanıtta, masrafların müteahhitler tarafından mı karşılandığı iddiaları konusunda bir değerlendirme yapılmadı.

‘ŞAHSİ GİDERLER’

Yanıtta şöyle denildi:

“Katılımcıların otel ve misafirhanelerdeki konaklama, ulaşım ve diğer şahsi giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.”

TOPLAM MASRAF AÇIKLANMADI

Yanıtta, toplantı için toplam masrafların ne kadar olduğu konusunda da bir değerlendirmeye yer verilmedi.