Karayolları'na ait kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüsle çarpışan Karayolları'na ait kamyonun şoförü Hakan Dirgin öldü. Yaralanan diğer sürücü C.A. ise hastaneye kaldırıldı.

DHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:29
Karayolları'na ait kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tavşanlı çevre yolunda; Hakan Dirgin'in kullandığı Karayolları'na ait 16 AEA 330 plakalı kamyon, karşı yönden gelen C.A. yönetimindeki 43 UD 329 plakalı minibüsle çarpıştı.

KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Kazada ters dönen kamyonun şoförü Hakan Dirgin olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü C.A. ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.A. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Karayolları Minibüs kaza

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