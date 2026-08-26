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Karayolunda feci ölüm: 2 aracın birden çarptığı kadın hayatını kaybetti

Karayolunda feci ölüm: 2 aracın birden çarptığı kadın hayatını kaybetti

26.08.2026 12:10:00
Güncellenme:
DHA
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Karayolunda feci ölüm: 2 aracın birden çarptığı kadın hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de D-100 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Koyuncu’ya (42) iki araç çarptı. Ağır yaralanan Koyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Kaza, dün gece yarısı Büyükçekmece'ye bağlı Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Dilber Koyuncu'ya, yolun karşısına geçmeye çalışırken D-100 Karayolu Güney istikametinden ilerleyen Furkan Aydın’ın kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Koyuncu’ya aynı istikamette orta şeritte ilerleyen Nahit Akarsu yönetimindeki otomobil de çarptı.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Kazaya karışan 34 KUJ 038 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Aydın ile 34 KA 9416 plakalı otomobilin sürücüsü Nahit Akarsu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Büyükçekmece #trafik kazaları

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