Kardeş kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ikamettin bahçesinde meydana gelen olayda, ağabey Oğuz Ü. ile kardeşi Ö.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ü., pompalı tüfekle ağabeyi Oğuz Ü.’yü vurarak, yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Oğuz Ü.’nün hayatını kaybettiği belirledi.

Şüpheli kardeş Ö.Ü. polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.