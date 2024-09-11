Kardeşini cinayete azmettirmişti! 10 yıl sonra hapis cezası kesinleşince yakalandı
Adana'da 10 yıl önce cinayete karıştığı gerekçesiyle 18 yıl hüküm giyen kişi cezaevine gönderildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi'nde durumundan şüphelendiği Ahmet Esen'i durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Polis ekipleri, Esen'in 26 Ocak 2014'te Mestanzade Mahallesi'nde İbrahim Abut'un tabancayla öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Esen, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde 26 Ocak 2014’te İbrahim Abut, sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Abut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Etiketler: #Adana
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