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Kardeşini tüfekle vurarak yaralayıp kaçtı

Kardeşini tüfekle vurarak yaralayıp kaçtı

7.10.2026 20:01:00
Güncellenme:
DHA
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Kardeşini tüfekle vurarak yaralayıp kaçtı

Kayseri’de Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.’yi oto tamirhanesinde tüfekle vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan Ö.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3120'inci Sokak’ta meydana geldi. Ö.B. ile kardeşi Ö.Ç.B. arasında oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.’yi tüfekle vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ö.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kayseri #silahlı saldırı