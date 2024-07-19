Kardeşler arasındaki alacak verecek meselesi kanlı bitti

Sultangazi'de iki kardeş arasındaki alacak verecek meselesi, silahlı saldırıya dönüştü. Taksi durağının önünde oturan babası ve kardeşini gören saldırgan ikisine de kurşun yağdırdı.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:46
Kardeşler arasındaki alacak verecek meselesi kanlı bitti
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Olay, saat 18.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kardeş daha önce tartıştı.

Akşam saatlerinde babası ve kardeşinin taksi durağının önünde bulunan bankta oturduğunu gören saldırgan, babası ve kardeşine silahlı saldırıda bulundu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken babası ve kardeşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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