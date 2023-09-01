Kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Erzurum’un Tortum ilçesinde iki kardeş arasındaki arazi kavgası kanlı bitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:45
Kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti
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Edinilen bilgiye göre Erzurum’un Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi’nde iki kardeşin arazi tartışması sonucu çıkan kavgada Ö.Y. kardeşi İ. Y.’ı kalbinden bıçakladı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan İ.Y. 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ö.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Erzurum Cinayet cinayet sanığı Cinayet Dosyası

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