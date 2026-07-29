Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kardeşlerin gürültü tartışması kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını vurdu!

Kardeşlerin gürültü tartışması kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını vurdu!

29.07.2026 11:53:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kardeşlerin gürültü tartışması kanlı bitti: Babasını ve abisini bıçaklayan amcasını vurdu!

Kağıthane’de iddiaya göre tadilat nedeniyle çıkan gürültü yüzünden iki kardeş arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla Ş., kardeşi Özcan Ş. ile yeğeni Hamza Ş.’yi bıçakladı. Bunun üzerine Atilla Ş.'nin diğer yeğeni Agah Sırrı Ş., amcasına pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Seyrantepe Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan Atilla Ş. (35) ile kardeşi Özcan Ş. (47) arasında, Özcan Ş.’nin evinde yaptığı tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iddiaya göre Atilla Ş., yanında bulunan bıçakla kardeşi Özcan Ş.’yi yaraladı.

AMCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. de (23) iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.’nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş. (21), pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.‘ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Atilla Ş., Özcan Ş. ve Hamza Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AMCASINI VURAN YEĞEN HASTANEDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Agah Sırrı Ş.‘yi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Atilla Ş.’nin evinde yapılan aramada ise, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 15 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Atilla Ş.’nin poliste daha önceden ‘kasten yaralama’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ başta olmak üzere 12, Özcan Ş.’nin ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2, Hamza Ş.’nin ise ‘kasten yaralama’ suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi. Agah Sırrı Ş.’nin suç kaydının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Kağıthane #yaralı #amca

İlgili Haberler

Konya'da vahşet: Tartıştığı kuyumcuyu göğsünden vurdu!
Konya'da vahşet: Tartıştığı kuyumcuyu göğsünden vurdu! Konya'da Turgay B. (44), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcu Sami Ayaz'ı (37) göğsünden tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
Sivas’ta kayınbaba damadını tabancayla vurdu: 1 yaralı
Sivas’ta kayınbaba damadını tabancayla vurdu: 1 yaralı Sivas'ta kayınbaba ile damadı arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kayınbabasının tabancayla ateş açtığı damat yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane'de çocukluk arkadaşını silahla vurdu
Kağıthane'de çocukluk arkadaşını silahla vurdu Kağıthane'de otomobilinde oturan Berat Ç. (23) aracına binen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde müdahalesi yapıldığı sırada sedyeye alınan oğlunu gören annesi, 'Kim vurdu' diyerek sinir krizi geçirdi.