Kargo kamyonu kontrolden çıktı! Köprüden düştü: 2 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolunda meydana geldi.

Tosya D100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkisinde Zafer Gümüş yönetimindeki 35 CEL 972 plakalı kargo yüklü kamyon, köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü.

Kamyon hurdaya dönerken, sürücü Zafer Gümüş ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonda bulunan iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Zafer Gümüş ve İsmail Öztürk’e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.