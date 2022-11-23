'Karımdan boşanmadan seninle de olurum' demişti... Meslektaşını taciz eden savcı hakkında yeni gelişme
Cumhuriyet Savcısı A.K.'nin sosyal medya üzerinden ulaştığı kadın savcı Ş.A.'ya ısrarla mesaj attığı, beklediği yanıtları alamayınca ise Ş.A.'nın görev yaptığı Konya'ya giderek tehdit ettiği iddia edilmişti. Son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcısı A.K.'nin açığa alınmasına karar verdi.
Konya'da görev yapan kadın savcı Ş.A.'nın, Antalya'da görevli 'meslektaşı' A.K. tarafından taciz edildiği iddiası önceki gün gündem oldu. İddiaya göre sahte hesaptan ısrarlı bir şekilde Ş.A.'ya mesajlar atan A.K., karşılık alamayınca kadının görev yaptığı şehre gitti.
DAİRESİNİ ÖĞRENDİ
A.K., Ş.A.'nın komşusu M.D.'ye kendini polis olarak tanıttı ve belge imzalatacağını söyleyerek kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı.
"SANA ÇOK ULAŞMAYA ÇALIŞTIM"
Ş.A.'nın kapıyı açmasıyla içeri dalan A.K. "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi. Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" yanıtını verdi.
Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K, "Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya'ya gidiyorsun. O yüzden hafta sonu gelmedim" ifadesini kullandı.
EVİNE GİRDİ, KOLUNDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ
A.K., daha sonra reddedilince Ş.A.'nın kolundan tutup sürükledi. Ş.A., yaşananların ardından A.K.'den şikayetçi oldu. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D., A.K.'yi teşhis etti.
"KARIMDAN BOŞANMADAN SENİNLE DE OLURUM"
"Beni istemiyor musun?" diye tekrar soran A.K, olumsuz yanıt alınca "Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan seninle de olurum diye düşünmüştüm. Hakkını helal et" diyerek evden çıktı.
Soruşturma dosyası A.K'nin Antalya'da görevli olması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
O SAVCI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Sabah'ın haberine göre; gündeme gelen olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Cumhuriyet Savcısı A.K. hakkında inceleme ve soruşturma izni verildi.
HSK Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılan inceleme sonucu rapor oluşturuldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, jet hızıyla toplanarak takıntılı savcının açığa alınmasına karar verdi.
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