'Karımı ağlatmışsınız' diyerek, doktoru tehdit etmişti: Uzlaştırmaya gönderildi
Doktor T.Ş.Y.B.'yi, Ukrayna uyruklu eşine kan sonuçları için beklemesi gerektiğini söylediği için "Karımı hüngür hüngür ağlatmışsınız. Burayı talan ederim" diyerek, tehdit eden Mustafa P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık 'tehdit' suçunun uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’nde görevli doktor T.Ş.Y.B., 1 Ocak'ta Ukrayna uyruklu Y.P.'ye kan sonuçları için beklemesi gerektiğini söylediği için eşi Mustafa P. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Şikayetçi doktor Mustafa P.'nin "Karımı hüngür hüngür ağlatmışsınız. Burayı talan ederim" diyerek tehdit savururken cep telefonu ile çekilen görüntüsünü de delil olarak sundu.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından, tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle 'Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı' düzenlendi.
Kararda ifadesine yer verilen doktor T.Ş.Y.B., hastanın kan sonuçlarını öğleden sonra poliklinik şefi ile değerlendirip kendisine söyleyeceğini söylemesi üzerine, "Ne biçim iş yapıyorsunuz? Beni bekletemezsin. Bana bakmak zorundasın" şeklinde ifadeler kullandığını; yaklaşık 15 dakika sonra gelen eşinin ise, "Eşimi nasıl ağlatırsınız, seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü.
"KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM"
Şüpheli Mustafa P., eşinin kan sonucunu almak için hastaneye gittiğini, bir süre sonra kendisini arayarak hastaneye çağırdığını belirterek, "Hastaneye gittiğimde eşim ağlıyordu. Burnu kanıyordu. Doktora 'neden eşimi ağlattınız' diye sordum. Kendisini şikayet edeceğimi söyledim. Bu sırada doktor ‘beyaz kod’ vermiş. Ben kimseyi tehdit etmedim" dedi.
DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU’NDA
Kararda, Mustafa P., hakkında 'tehdit' suçundan dava açılması için yeterli delil bulunduğu belirtilerek, "Şüpheli hakkındaki isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında olması, kamu davası açılmadan önce şüpheli ile mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar verilmiştir" denildi.
Taraflar uzlaşamazsa Mustafa P. hakkında 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.
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