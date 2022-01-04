Karın rengi siyaha döndü

04 Ocak 2022 Salı, 16:25

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin havaya bıraktığı küller, köylerdeki tarım arazilerini kirletmeye devam ediyor.

Elbistan Körücek köyünden bir yurttaş, karlı arazide çektiği görüntüleri ulaştırarak şunları söyledi:

"Köyümüzde kış aylarında tarlalarımız, ekinlerimiz siyah bir örtüyle kaplanıyor. Termik santralden dolayı ekinlerimiz zarar görüyor. Biz ve çevre köyler mağduriyet içerisindeyiz."

''FİLTRE SİSTEMİ YOK''

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu gönüllüsü İbrahim Yalçın ise “A santrali özelleştirildi. Çelikler Holding tarafından işletiliyordu. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin 1 Ocak 2022’de geçici çalışma izninin son bulması gerekiyordu ama Ağustos 2022’ye kadar geçici izin uzatıldı. Filtre sistemi yok. B termik santralinde filtre var ama mevzuata uygun değil. Kısmi koruyor. Açılmak istenilen termik santralleri dava açarak iptal ettirdik ama onlar bilirkişi raporlarına itiraz ettiler. Şu an mahkeme devam ediyor” dedi.