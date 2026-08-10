Kars'ta kargo taşıyan kamyon alev alev yandı

Erzurum-Kars kara yolunun Mescitli köyü mevkiinde İbrahim Kızılaslan yönetimindeki 25 AFF 510 plakalı, motor yağı ve çeşitli malzemeler yüklü kargo kamyonu, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Sürücü Kızılaslan, kamyonu yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.