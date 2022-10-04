Karşıyaka Belediyesi’nin logosu değişti!
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Belediye Meclisi’nin kararıyla logosunu değiştirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Yeni logomuzda Anıt figürü ve altında TC Karşıyaka Belediyesi yazısı olacak" dedi.
Karşıyaka Belediyesi logosunun yenilenmesine karar verildi. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Karşıyaka Belediye Meclisi’ne sunduğu önerge, oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan yeni logo çalışması hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Eski logomuz biliyorsunuz Anıt ve Anıt’ın çevresinde bir halka ile o halkanın içerisine yerleştirilmiş Karşıyaka Belediyesi yazısından ibaret. Yazının bu şekilde yuvarlak içerisine alınması ve yuvarlatılarak yazılması, grafiker arkadaşlarımızın aslında uzun süredir dile getirdiği bazı teknik sorunlar içeriyordu. Bazı yerlerde okunmaz hale geliyor, bazı yerlerde baskı ile ilgili problemlere, renklerin karmaşasına yol açıyordu. Dolayısıyla grafik kullanımlarda sıklıkla zorluk yaşatan bir tasarımdı. Bu logo içerisinde önemli olan Karşıyaka’nın Anıtı’nın eskisi gibi figür olarak yer alması ve Türkiye Cumhuriyeti Karşıyaka Belediyesi yazısının var olması. Bunlar aynı şekilde korunuyor, sadece çevresindeki halkayı kaldırmış oluyoruz. Buna benzer logo değişiklikleri pek çok belediye tarafından yapılıyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil. Bu daha kolay kullanılabilir, özellikle Karşıyaka Belediyesi yazısının daha net okunduğu bir format. Bizim logomuz yine Anıt, başka bir şeye çevirmiyoruz. Yeni logomuzda Anıt figürü ve altında TC Karşıyaka Belediyesi yazısı olacak" diye konuştu.
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