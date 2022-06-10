Karşıyaka'da 'babamla harika bir gün’

Karşıyaka'da 'babamla harika bir gün’
Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Ege Fark Yaratanlar Derneği, 19 Haziran’da kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla “Babamla Harika Bir Gün” etkinliği düzenleyecek.
İzmir'de Karşıyaka'da Yamanlar Piknik Merkezi’nde yapılacak ücretsiz çadır kampında iki gün boyunca yarışmalardan nefes terapisine kadar pek çok aktivite gerçekleşecek, söyleşi konukları arasında tecrübeli antrenör Mustafa Denizli de yer alacak.
Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Özkulak, “Günümüz şartlarında yoğun iş temposuna sahip ve çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramayan babalar için; baba ve çocuk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak, doğa ile bütünleştirmek, birlikte zorlukları aşmanın keyfini ve başarıya ulaşmanın tadını yaşatmak için bu kampı düzenliyoruz. Kampa katılacak baba ve çocuklar, ekip olmanın ruhunu tadacak, neşe ve heyecanı bir arada yaşayacak, birçok renkli aktivite ile güzel bir hafta sonu geçirecek ve babalar gününü unutulmaz bir hatıraya dönüştürecekler” dedi.
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