Karşıyaka'da orman yangını: Müdahale sürüyor!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarında itibaren havadan da müdahaleye başladı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Karatepe mevkiinde bugün saat 21.10'da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleriyle beraber İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava desteği geldi.
Alevlere 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer ve 4 yer ekibi müdahale ediyor.
Rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almak zorlaşırken yerleşim yerlerine kül yağdığı görüldü. Alevler nedeniyle Karşıyaka'nın belli bölgelerine de elektrik verilemiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Jandarma Genel Komutanı'ndan Erdoğan'a mesaj!
- Özgür Özel'in ayağı kırıldı
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Neden başaramadığımızı anlatan mektup
- Tunç Soyer canlı yayında cevap verdi!
- Ferdi transferinde yeni gelişme!
- Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam daha!
- Türkiye'de maymun çiçeği var mı?