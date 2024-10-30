Kars'ta 1 çocuğun hayatını kaybettiği olayda 9 gözaltı

Kars’ta bir çocuğun hayatını kaybettiği ve bir düğün salonun kurşunlandığı olayla ilgili olarak şüpheli 9 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta 1 çocuğun hayatını kaybettiği olayda 9 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:14

Kars’ta öğlen saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun kurşunlandığı olayda kaldırımda arabasıyla oynarken kurşunun isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki M.P.E. hayatını kaybettiği olayda, olay yerinden araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekipler olaya karışan M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.’yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli 9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Kars

İlgili Haberler

Birçok ünlü ismin müzik öğretmeniydi: Faris Akarsu hayatını kaybetti

Birçok ünlü ismin müzik öğretmeniydi: Faris Akarsu hayatını kaybetti
Faris Akarsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Faris Akarsu neden öldü?

Faris Akarsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Faris Akarsu neden öldü?
Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı

Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler