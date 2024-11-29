Kars'ta feci kaza... Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı: 12 öğretmen yaralandı

Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 12 öğretmen yaralandı. Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kars'ta feci kaza... Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı: 12 öğretmen yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:58

Süleyman Tut idaresindeki 36 M 0083 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs, Tekneli köyü girişinde öğretmen olan Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Yıldız ile minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmenler, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Digor'da 2 okulda görev yapan 15 öğretmenimizin bulunduğu minibüs ile özel aracıyla okula gitmekte olan öğretmenimizin olduğu araç kazaya karıştı. Öğretmenlerimizin genel durumu iyi, 1 arkadaşımızın durumu ağır, onun da kontrolleri yapılıyor, durumunu takip ediyoruz" dedi.


Etiketler: #öğretmen

İlgili Haberler

Öğretmenlerden resimlerle çocuk istismarı ve şiddete farkındalık sergisi

Öğretmenlerden resimlerle çocuk istismarı ve şiddete farkındalık sergisi
Öğretmenler atılan adımlardan memnun değil

Öğretmenler atılan adımlardan memnun değil
Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları

Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler