Kars'ta otomobil, iş makinesiyle çarpıştı: 6 öğretmen yaralandı

Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 6 öğretmen yaralandı.

Kars'ta otomobil, iş makinesiyle çarpıştı: 6 öğretmen yaralandı
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:30

Tolga B. idaresindeki 01 AUG 978 plakalı otomobil, Çamçavuş köyü mevkiinde Tolga Z'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile İlayda D, Elif A, İlayda Ç, Hatice B. ve İlyas E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.

Otomobildekilerin Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler olduğu öğrenildi.

KARS VALİSİ'NDEN ZİYARET

Kars Valisi Ziya Polat da kazada yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerine bulundu.

 


Etiketler: #Kars

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