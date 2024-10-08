Kars'ta 'torbacı'lara yönelik operasyon: 3 tutuklama

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:36

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:36

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve üst aramalarında 2 parça halinde 37,41 gram esrar ele geçirildi.

Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.