Kars'ta 'torbacı'lara yönelik operasyon: 3 tutuklama

Kars'ta 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kars'ta 'torbacı'lara yönelik operasyon: 3 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:36

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve üst aramalarında 2 parça halinde 37,41 gram esrar ele geçirildi.

Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


Etiketler: #Kars #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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