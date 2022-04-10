Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

10 Nisan 2022 Pazar, 07:20

Yangın, saat 01.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Alevleri gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üçüncü katında bulunan daireye de sirayet etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına güçlükle müdahale etti. Alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.