Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kartal'da 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

DHA
10 Nisan 2022 Pazar, 07:20
Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Yangın, saat 01.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Alevleri gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üçüncü katında bulunan daireye de sirayet etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına güçlükle müdahale etti. Alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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