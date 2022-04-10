Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Kartal'da 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Yangın, saat 01.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı.
Alevleri gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üçüncü katında bulunan daireye de sirayet etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına güçlükle müdahale etti. Alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
- 'Gölümüz kurtulsun' diyordu, işgalci çıktı
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
En Çok Okunan Haberler
- Anadolu Efes'in rakibini Fenerbahçe belirleyecek
- Anadolu Efes, Sırbistan’da kaybetti
- Burdur’da kadın cinayeti
- Kaymakama jest için plan değişti!
- Babacan konuştu: Aday kim olacak?
- Will Smith'in cezası belli oldu
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Vitrindekiler...
- Başyapıtlarıyla Mihail Bulgakov...
- Tülin Tankut: ‘Büyümek travmatik bir süreç!’