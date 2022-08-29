Kartepe'de geri dönüşüm tesisi yangını; 3 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 çalışana, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

DHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:03
Kartepe'de geri dönüşüm tesisi yangını; 3 işçi dumandan etkilendi
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine tesise çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangına müdahalede bulunan 3 fabrika çalışanı ise dumandan etkilendi. Ambulansta sağlık görevlilerince çalışanlara oksijen tedavisi uygulandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


 


Kartepe kocaeli Zehirlenme Oksijen

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler