Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaş'ta mermer ocağı protestosu: 'Sit alanı ve orman varlığına verilen onaya yurttaş tepkili'

Kaş'ta mermer ocağı protestosu: 'Sit alanı ve orman varlığına verilen onaya yurttaş tepkili'

14.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Bülent Ecevit
Takip Et:
Kaş'ta mermer ocağı protestosu: 'Sit alanı ve orman varlığına verilen onaya yurttaş tepkili'

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Çerler, Ahatlı, Dere, Çataloluk, Uğrar ve Sinneli mahallelerini kapsayan yaklaşık iki bin dönümlük alanda planlanan mermer ocağı projeleri için verilen "ÇED olumlu" kararı protesto edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antalya Kaş’taki Çerler ve Ahatlı mahalleleri ile Dere, Çataloluk, Uğrar ve Sinneli mahalleleri sınırlarında bulunan, yaklaşık iki bin dönümlük ruhsat alanını kapsayan mermer ocağı projeleri için Antalya Valiliği tarafından verilen “ÇED omlumlu” kararı protesto edildi.

Ruhsat sahası içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanı bulunmasına ve geniş orman varlığına rağmen verilen bu kararı köylüler, çevreciler ve siyasetçiler kınadılar ve “Köylerimiz maden sahası değildir” diyerek karardan vazgeçilmesini istedi.

İlgili Konular: #Antalya #Orman #kaş #sit alanı