Kaş'ta mermer ocağı protestosu: 'Sit alanı ve orman varlığına verilen onaya yurttaş tepkili'

Antalya Kaş’taki Çerler ve Ahatlı mahalleleri ile Dere, Çataloluk, Uğrar ve Sinneli mahalleleri sınırlarında bulunan, yaklaşık iki bin dönümlük ruhsat alanını kapsayan mermer ocağı projeleri için Antalya Valiliği tarafından verilen “ÇED omlumlu” kararı protesto edildi.

Ruhsat sahası içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanı bulunmasına ve geniş orman varlığına rağmen verilen bu kararı köylüler, çevreciler ve siyasetçiler kınadılar ve “Köylerimiz maden sahası değildir” diyerek karardan vazgeçilmesini istedi.