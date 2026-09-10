Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni ayrıntı: 'Ambulans ekibi yemekteydi, müdahale 29 dakika sonra geldi'

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada, olay gününe ait cezaevi kayıtları, kamera görüntüleri, sağlık belgeleri ve görevli ifadeleri incelendi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Kozinoğlu’nun fenalaşmasının ardından yapılan ilk yardım çağrısıyla sağlık ekibinin kendisine ulaşması arasında yaklaşık yarım saat geçti.

İLK YARDIM ÇAĞRISINDAN MÜDAHALEYE 29 DAKİKA 36 SANİYE

Sabah’ın haberine göre Kozinoğlu, olay günü saat 18.09 sıralarında odasından sendeleyerek çıktı. Yaklaşık üç dakika sonra tansiyonunun 205/127 olarak ölçüldüğü, göğüs ağrısından şikâyet ettiği ve koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’dan Isordil 5 mg isimli dilaltı ilacını aldığı belirtildi.

Kozinoğlu için ilk yardım çağrısının saat 18.13.24’te yapıldığı kaydedildi. Çağrının tekrarlanmasına, koğuş kapısına vurulmasına ve kameraya işaret verilmesine rağmen gardiyanların kapıyı saat 18.23.13’te açtığı belirtildi.

Böylece ilk çağrıyla görevlilerin koğuşa ulaşması arasında 9 dakika 49 saniye geçtiği hesaplandı.

Kozinoğlu’nun saat 18.26’da yürüyerek odadan çıkarıldığı, ardından sedyeye alınarak mahkûm kabul bölümüne götürüldüğü belirtildi. 112’ye saat 18.30’da haber verildiği, sağlık ekibinin ise yaklaşık 18.43’te ulaştığı kaydedildi.

Dosyadaki kayıtlara göre ilk yardım çağrısından sağlık ekibinin Kozinoğlu’na ulaşmasına kadar 29 dakika 36 saniye geçti.

AMBULANS EKİBİ YEMEK İÇİN SİLİVRİ MERKEZDEYDİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer ayrıntıya göre cezaevi kampüsünde görev yapan ambulans ekibi, olay sırasında normal bekleme noktasında değildi.

Ekibin yemek için Silivri merkeze gittiği, ambulansın görev yerinde bulunması halinde Kozinoğlu’na yaklaşık 3-4 dakika içinde ulaşabileceği yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Cezaevi personeli sağlık birimine haber verildiğini söylerken, nöbetçi doktorun ise olaydan haberdar edilmediğini ifade ettiği kaydedildi.

Sağlık ekibi gelene kadar Kozinoğlu’na cezaevi personeli tarafından etkili bir tıbbi müdahale yapıldığına ilişkin kayda da ulaşılamadığı belirtildi.

112 EKİBİ ULAŞTIĞINDA NABIZ VE SOLUNUM YOKTU

Kozinoğlu’nun müdahale beklediği sırada terlediği, üşüdüğünü ve ellerinde uyuşma olduğunu söylediği aktarıldı.

Bazı cezaevi görevlileri ambulans gelene kadar hareket ve solunum gözlemlediklerini belirtirken, 112 ekibinin ulaştığı sırada Kozinoğlu’nun nabız ve solunumunun bulunmadığı kaydedildi.

Kozinoğlu, yapılan müdahalenin ardından saat 19.12’de Silivri Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak kurtarılamadı.

ODASI OLAY YERİ İNCELEMESİNDEN ÖNCE KORUNMADI

Kozinoğlu hastaneye götürüldükten sonra koğuş arkadaşlarının kaldığı odaya birden fazla kez girdiği de kamera kayıtlarına yansıdı.

Dosyaya göre odadan gazete ve kahve fincanı gibi bazı eşyalar çıkarıldı. Odanın ancak saat 22.07 sıralarında kilitlendiği, olay yeri incelemesinin ise saat 23.20’den sonra gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu durum, olay sonrasındaki delil güvenliğine ilişkin soru işaretlerini de yeniden gündeme getirdi.

ALARM SIRASINDA RADYONUN SESİNİ YÜKSELTTİĞİ İDDİASI

Yeniden incelenen kamera kayıtlarında, Kozinoğlu’nun fenalaşmasının ardından acil durum butonuna basıldığı sırada dönemin infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül’ün alarma müdahale etmek yerine radyonun sesini yükselttiği öne sürüldü.

Gül’ün bu nedenle yardım çağrısının diğer görevliler tarafından geç fark edilmesine yol açtığı iddia edildi.

DOSYA 15 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturmada 10 Nisan 2012’de takipsizlik kararı verilmişti.

Dosyanın yeniden incelenmesinin ardından Silivri Sulh Ceza Hâkimliği, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararını kaldırdı.

Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

DOSYAYI YENİDEN GÜNDEME GETİREN İKİ ŞÜPHE

Soruşturmada Kozinoğlu’nun ölümünden önce cezaevi yönetiminden talep ettiği vitamin ilacı üzerinde ayrıntılı toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılmamış olması da araştırılıyor.

Ayrıca ölümünün ardından avukatına gönderilen ve Kozinoğlu’nun kalp krizinden ölmediğinin öne sürüldüğü bir e-posta da dosyada incelenen unsurlar arasında yer alıyor.

MEZARI 11 EYLÜL’DE AÇILACAK

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun mezarının açılmasına da karar verildi.

11 Eylül’de yapılması planlanan fethi kabir işleminin üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örneklerin toksikolojik ve kimyasal incelemeye tabi tutulacağı belirtildi.